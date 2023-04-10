В Украине возвращают 30 тыс. грн доплаты военным: депутаты Рады приняли решение

Депутаты Верховной Рады проголосовали за возвращение доплат военным в размере 30 тыс. грн. Такие же доплаты хотят вернуть работникам ГСЧС и полицейским. Однако чтобы изменение вступило в силу, вероятно, придется также внести правки в госбюджет.

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Соответствующая правка содержится в законопроекте, который № 8312 принят во втором чтении 10 апреля 277 голосами. За саму поправку проголосовали 254 нардепа.

Предполагается, что доплаты будут действовать до конца периода военного положения. В документе отмечается, что:

На период действия военного положения военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейским ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы .

. Для таких лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

При этом инициатива депутатов еще может не реализоваться. Об этом предупредил замглавы налогового комитета Ярослав Железняк.

"Нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат). И здесь главное, чтобы возврат надбавок сработало: скорее всего, нужно менять бюджет; ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России выплаты в 100 тысяч грн получали военные на передовой, а вознаграждение в 30 тысяч гривен – бойцы, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Однако в феврале 2023 года количество получателей доплаты в 30 тыс. грн сократили. В частности, эти выплаты перестали платить бойцам, находящимся в тылу, и тем, кто служит близко к передовой, но не самой первой линии или "нуле".

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