Доллары снова начали продавать украинцам: по какому курсу

В Украине 15 апреля возобновили продажу долларов в банковских обменниках. При этом крупнейшие финучреждения, в том числе ПриватБанк, ОТП-Банк, Альфа-Банк, продавали американскую валюту по максимально разрешенному курсу.

Об этом говорится в данных "Интерфакса". Отметим, что НБУ установил для банков ограничения: разница курса продажи и покупки доллара не может быть выше 10% от официального курса. Такое решение приняли для того, чтобы не допустить спекулятивного подорожания валюты.

Так, украинцам продавали доллары по курсу 32,18 грн/$, а покупали валюту по цене в 29,25 грн/$. Но при этом некоторые банки предложили более выгодные условия. Например, Укргазбанк продавал валюту по курсу в 31 грн/$, а покупал у украинцев по курсу в 29,5 грн/$.

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Согласно данным ресурсов Минфин и Finance.ua, легализация продажи наличной валюты привела к снижению ее курса на черном рынке на 0,2-0,3 грн – до 32,2-32,6 грн/$. Отметим, в Украине из-за войны, которую начала Россия, пришлось временно остановить валютный рынок.

Это связано с тем, что украинцы, пытаясь сохранить свои сбережения, начали скупать валюту. А это привело к значительному подорожанию доллара. Теперь же валюту снова можно покупать. Отметим, в России покупка долларов до сих пор запрещена. Более того, ситуация в стране-агрессоре не изменится и после окончания войны, так как США запретили им поставлять наличные доллары (а ЕС ввела запрет на евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ также разъяснили, что формально каждый ребенок может вывезти за границу наличные до 10 тыс. евро в эквиваленте. Таким образом, лимит валюты (без подачи декларации) для матери с тремя несовершеннолетними детьми составляет не 10 тыс., а 40 тыс. евро.