Доллары больше не будут доставлять в РФ: россияне в панике скупают последнее на черном рынке

США запретил доставлять в РФ банкноты долларов. Ранее также россиян оставили без евро. В результате внутри страны возникнет дефицит валюты, уже сейчас из-за запретов купить ее можно исключительно на черном рынке и по цене в более 200 рублей за доллар. При этом еще до нападения на Украину россияне покупали доллар за 80 рублей.

Об этом следует из заявления президента США Джо Байдена, а также данных обменников. Из-за резкого роста спроса уже сейчас валюта в РФ – дефицит. Центробанк РФ принял решение запретить россиянам покупать доллары. Кроме того, те, кто копил валюту, например, на покупку недвижимости в РФ или за границей, теперь останутся ни с чем.

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Снять с депозита можно только до 10 тыс. долларов, а остальную сумму насильно конвертируют в рубли по установленному государством курсу. Более того, валюту запрещено брать с собой и вывозить за границу.

Отметим, дефицит долларов уже привел к ажиотажному спросу среди россиян. Те, кто успел купить валюту, сохранил свои сбережения, те, кто держат деньги в рублях, с каждым днем становятся все беднее и беднее. Цены в РФ резко растут, импортная продукция значительно дорожает.