Доллар в Украине резко подешевеет и пробьет психологическую отметку – Reuters

Курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится с 28,4 до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$.

Об этом говорится в прогнозе Reuters, который составили по результатам опроса 13 аналитиков. "Это в первую очередь связано с ситуацией на внешних товарных рынках, в том числе с ростом цен на зерно и сталь, и как следствие увеличения валютной выручки", – пояснил Александр Поднебенный из ОТП Банка.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от Международного валютного фонда в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

"Украинская гривна, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Отношение иностранцев к украинскому долгу начало улучшаться в конце декабря после возобновления переговоров по кредитам МВФ. "Ставки постепенно растут, и глобальный интерес к рискованным активам растет на фоне ожиданий возобновления роста мировой экономики в 2021 году", – сказал Сергей Колодий из "Аваль".

Аналитики прогнозируют, что экономика Украины вырастет на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Инфляция должна оставаться относительно умеренной на уровне 6,1% по сравнению с 5,0%, ожидаемыми в 2020 году.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".