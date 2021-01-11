Долар в Україні різко подешевшає і проб'є психологічну позначку – Reuters

Курс долара в Україні за перші три місяці 2021-го знизиться з 28,4 до 27,6 грн/$, подолавши психологічну позначку в 28 грн/$.

Про це йдеться в прогнозі Reuters, який склали за результатами опитування 13 аналітиків. "Це насамперед пов'язано з ситуацією на зовнішніх товарних ринках, зокрема з ростом цін на зерно і сталь, і як наслідок збільшення валютного виторгу", – пояснив Олександр Поднебенний з ОТП Банку.

Крім того, є позитивні очікування від співпраці з МВФ. У грудні 2020-го Україна ухвалила антикорупційний закон, щоб підвищити свої шанси на отримання додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду в межах угоди на 5 мільярдів доларів.

"Українська гривня, ймовірно, зміцниться в першій половині 2021 року завдяки притоку іноземної валюти від експорту і відновлення інтересу іноземних портфельних інвесторів до українських облігацій", – йдеться в щомісячному опитуванні Reuters.

Ставлення іноземців до українського боргу почало покращуватися в кінці грудня після відновлення переговорів щодо кредитів МВФ. "Ставки поступово зростають, і глобальний інтерес до ризикованих активів зростає на тлі очікувань відновлення зростання світової економіки в 2021 році", – сказав Сергій Колодій з "Аваль".

Аналітики прогнозують, що економіка України зросте на 4,0% в 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% в 2020 році. Інфляція повинна залишатися на відносно помірному рівні 6,1% порівняно з 5,0%, очікуваними в 2020 році.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні до 17 січня курс долара може знизитися на 20 копійок і досягти позначки в 28,2 грн/$. Як розповідає аналітик Roboforex Андрій Гойлов: "Наступного тижня щодо курсу долара США проти гривні очікую подальшу корекцію до рівня 28,20. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, ослабне до позначки 34,65".