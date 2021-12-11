Доллар в Украине подорожает: сколько заплатим за валюту

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Как изменится курс доллара

В Украине курс доллара до 17 декабря может увеличиться с 27,1 до 27,25 грн/$. Девальвация гривни в конце декабря повторяется уже не первый год.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Roboforex Андрей Гойлов. "Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривни укрепится к уровню 27,25. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,95", – отмечает аналитик.

На прошедшем заседании Правления Национального банка Украины было принято решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Подобное решение не стало "сюрпризом" для инвесторов. Такими мерами регулятор стремится не допустить дальнейшего усиления потребительской инфляции. По мнению НБУ, пик ценового роста уже пройден.

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Как изменится курс доллара

Ужесточение денежно-кредитной политики приводит к повышению доходности ОВГЗ. Зарубежные инвесторы с 7 декабря внезапно увеличили свои вложения в данном активе на 0,72 млрд грн – до 91,99 млрд. Это существенно снизило давление на гривну.

Инвесторы, вероятно, позитивно восприняли итоги прошедших переговоров между президентами США и России, где затрагивалась тема деэскалации военного конфликта в ОРДЛО. Курс украинских ценных бумаг растет и постепенно восстанавливается к докризисным отметкам. На фоне увеличения международных резервов Украины до 30,55 млрд долларов США украинская валюта имеет все шансы укрепиться в конце нынешнего года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.

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