Доллар в Украине подорожает: озвучена стоимость на декабрь

Курс доллара в Украине до 10 декабря увеличится на 10 копеек и достигнет 27,4 грн/$. Одна из причин девальвации – сохраняется высокий спрос на валюту со стороны энерготрейдеров.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. Локальные факторы, которые будут влиять на стоимость валюты:

ухудшение прогнозов по росту украинского ВВП;

политическая неопределенность и потребность бюджета в более дешевой гривне.

"Сохраняется высокий спрос на валюту и со стороны энерготрейдеров, в то время как спекулянты предпочитают не упускать возможности внести дополнительную сумятицу. Ожидаем курс вблизи 27,40 грн/$", – отмечает эксперт.

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Если еще совсем недавно участники рынка закладывали в цены ожидания по скорому сворачиванию стимулов и ужесточению кредитно-денежной политики Федеральной резервной система США, то сейчас их больше беспокоит возможная реакция центробанков на новый штамм коронавируса.

"На протяжении последних недель наблюдалась тенденция по выводу капитала из рисковых инструментов и переводу их в более надежные активы. Закрываются позиции по акциям компаний с небольшой капитализацией, распродаются долговые бумаги развивающихся стран, локальные валюты конвертируются в доллары и тд", – отмечает эксперт.

Отметим, в Украине курс доллара в 2022 году может взлететь до 28,6 грн/$. К концу следующего года стоимость валюты может достичь 28,7 грн/$. Такие цифры предусмотрены в бюджете Украины на 2022 год, который 2 декабря приняли в Верховной Раде.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.