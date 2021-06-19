Доллар в Украине подорожает: озвучена стоимость до конца июня

Курс доллара в Украине с 19 до 26 июня подорожает с 27,1 до 27,3 грн/$. На стоимость валюты повлияет решение НБУ о сохранении размера учетной ставки, а также информация о возможном росте учетной ставки в США.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,3 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,1/27,3 грн", – отмечает эксперт.

За неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще снижался, на других же сегментах валютного рынка доллар вырос на 0,1–0,4%.

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Так, с прошлого четверга официальный курс доллара НБУ снизился с 27,09 до 27,03 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,10/27,12 до 27,22/27,24 (+0,4%).

"Основной прирост курса доллара пришелся на четверг, после того как в среду вечером ФРС США по итогам своего заседания дала понять о вероятном росте ключевой ставки в ближайшие два года. В ответ на это доллар резко подорожал как ко всем основным мировым валютам", – отмечает аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".