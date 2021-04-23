Доллар в Украине подорожает: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 22 до 23 апреля увеличится на несколько копеек и достигнет отметки в 28,06 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Стоит отметить, что регулятор показывает усредненное значение доллара. Реальный курс формируется на рынке и зависит от баланса спроса и предложения.

Риск эскалации конфликта с Россией уже приостановил ревальвацию (укрепление) гривни. Но как он будет влиять на дальнейшую ситуацию? "Все будет зависеть от политики НБУ и правительства, – говорит кандидат экономических наук Андрей Новак. – Даже в случае эскалации, это напрямую не будет влиять на валютный баланс, который формирует курс. Можно предположить, что на наличном рынке мы побежим запасаться долларами и спровоцируем дефицит. Но после года карантина у большинства украинцев нет лишних ресурсов, чтобы бежать в пункты обмена. Базы для реализации паники нету".

В случае эскалации, по мнению Новака, гораздо больше рисков для курса российского рубля, чем для гривни. Ведь если Россия наталкивается на новую волну санкций, Украина наоборот может рассчитывать на помощь партнеров.

"В случае обострения рост будет не в разы, но при такой ситуации можно ожидать исход иностранных инвесторов из ОВГЗ, – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – На сколько именно вырастет доллар – это зависит от того, как могут развиваться события. Если мы говорим о жестком варианте, может быть разная степень жесткости. Потому точные цифры прогнозировать сложно".

По мнению экспертов, в любом случае ситуации 2014-15 годов опасаться не стоит. Ведь тогда ключевую роль в изменении курса сыграла не столько война, как изменение валютной политики НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".