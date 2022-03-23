Доллар в России больше не продают: США перенесли дефолт РФ на май

Минфин США разрешил РФ оплачивать свои долги из арестованных резервов до 25 мая. После этого у россиян не будет возможности погашать свои кредиты, в результате они окажутся в состоянии дефолта. Кроме того, в страну-агрессор запретили ввозить доллары и евро. Россиянам запретили покупать наличную валюту, а курс на черном рынке подскочил до 250-300 рублей.

Как передает Голос Америки, директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в этом месяце заявила, что дефолт России больше "не является невероятным событием". Российский министр финансов Антон Силуанов в начале месяца предположил, что Россия сможет платить за внешние долги в рублях.

Но вот выплата в рублях будет означать, что платеж не прошел, а долг не погашен. Как только Россия перестанет платить в долларах, она сразу же окажется в состоянии дефолта, кредиты, как и инвестиции, страна получить не сможет. Согласно положению, выплаты России по внешнему долгу не подпадают под санкции США до 25 мая.

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Британский экономист Тимоти Эш призвал США среди следующих шагов по сдерживанию России, сказать, что действие исключения не будет возобновлено после 25 мая, чтобы "принудить к полному суверенному дефолту России, что будет иметь долгосрочные последствия для России и ограничит финансирование из Китая".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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