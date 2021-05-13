Доллар ускорил падение: сколько стоит валюта в Украине
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 13 мая, на отметке 27,63 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 4 копейки.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,49 грн/€. Таким образом, европейская валюта стала дешевле на 18 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,55 грн/$
Продажа – 27,75 грн/$
Евро:
Покупка – 33,20 грн/€
Продажа – 33,60 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, в мае в Украине курс доллара может резко упасть и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.