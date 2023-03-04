Добыча нефти рухнет на 20%: в России показали неутешительные для Кремля прогнозы

Добыча нефти в России может упасть на 20% к 2030 году. Главная причина – массовый уход иностранных нефтесервисных компаний и проблемы с импортным оборудованием.

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Об этом предупредили в российской консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (бывш. McKinsey), передают росСМИ. "Если ситуация коренным образом не изменится, к 2030 году страна может потерять до 20% от текущего уровня добычи", – заявил соавтор отчета компании Андрей Стрельцов.

За 2022 год Россию уже покинули почти все иностранные нефтесервисные компании, включая "большую четверку" – Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford. Их доля на рынке составляла 20%.

При этом по мене ужесточения санкций из РФ "сбегут" и другие западные игроки рынка, доля которых составляет еще 15%. Казалось бы, цифра не так велика. Но именно на эти 15% приходятся самые сложные виды сервисов, в том числе добыча на шельфе.

"52% рынка технологии гидроразрыва пласта (ГРП) занимают компании из "недружественных" стран. Доля отечественного оборудования для ГРП составляет менее 1%, а в работе на шельфе зависимость от западных технологий достигает 80%", – констатировали аналитики.

Кроме того, по состоянию на начало 2023 года в России устарело около 40% парка буровых установок. Соответственно, чтобы наращивать или хотя бы сохранять объемы добычи нефти, нужна масштабная модернизация. А провести ее в условиях технологической блокады РФ практически нереально.

"Стагнация рынка на уровне $18 млрд на ближайшие пять-семь лет приведет к "существенному падению" добычи углеводородов к 2030 году, или на 20%", – считают авторы исследования. А другие эксперты предсказывают снижение добычи на 10-15% уже в 2023 году – из-за нефтяного эмбарго ЕС и введения ценовых лимитов на продажу нефти в третьи страны. Даже в госбюджете РФ на 2023 год заложен прогноз по снижению добычи на 8%, с 535 млн до 490 млн тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным аналитиков, эффект от эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля проявится только через несколько месяцев. Россия потеряет львиную долю рынка, но она все еще сможет продавать нефтепродукты мелким игрокам.

Однако нефтегазовые доходы РФ уже в январе упали на 45% (до $6 млрд). Вместе с тем рекордно вырос и дефицит государственного бюджета.

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