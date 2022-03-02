Для украинской армии в Минцифры уже собрали $28,5 млн: куда отправить деньги

Министерство цифровой информации Украины собрало в помощь украинской армии уже $28,5 млн, из которых $24,5 млн – в криптовалюте. Отправлять средства можно несколькими способами (подробности – ниже).

"Хотите помочь украинским военным преодолеть врага? Вы можете это сделать в несколько кликов, не выходя из дома или укрытия", – заявили в Минцифры.

Список способов оплаты

Приложения Дія

На главной экране нужно нажать "Помочь армии".

Через платежную систему Portmone

Сделать это можно по ссылке здесь или здесь. По второй ссылке – оплата за средства єПідтримки.

Банки

Спецсчет Национального банка Украины (НБУ);

Видео дня

Monobank. В приложении можно перечислить средства, нажав "Другие платежи" – "Благотворительность" – "Поддержка армии или фонда "Вернись живым";

через Приват24 со счета "Бонус+";

Альфа-Банк – в приложении Sense "Переводы/Платежи – Помощь ВСУ";

Криптокошельки

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ также открыл спецсчет для гуманитарной помощи. Он будет использоваться для зачисления благотворительной помощи и из Украины, и из-за границы.

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