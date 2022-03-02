Для украинской армии в Минцифры уже собрали $28,5 млн: куда отправить деньги
Министерство цифровой информации Украины собрало в помощь украинской армии уже $28,5 млн, из которых $24,5 млн – в криптовалюте. Отправлять средства можно несколькими способами (подробности – ниже).
"Хотите помочь украинским военным преодолеть врага? Вы можете это сделать в несколько кликов, не выходя из дома или укрытия", – заявили в Минцифры.
Список способов оплаты
Приложения Дія
На главной экране нужно нажать "Помочь армии".
Через платежную систему Portmone
Сделать это можно по ссылке здесь или здесь. По второй ссылке – оплата за средства єПідтримки.
Банки
Спецсчет Национального банка Украины (НБУ);
Monobank. В приложении можно перечислить средства, нажав "Другие платежи" – "Благотворительность" – "Поддержка армии или фонда "Вернись живым";
через Приват24 со счета "Бонус+";
Альфа-Банк – в приложении Sense "Переводы/Платежи – Помощь ВСУ";
Криптокошельки
BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH and USDT (erc20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
TRX and USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
DOT – 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ также открыл спецсчет для гуманитарной помощи. Он будет использоваться для зачисления благотворительной помощи и из Украины, и из-за границы.
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