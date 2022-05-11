Болгария, которой Россия перекрыла газ, договорилась о поставках с США: так даже дешевле

Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) после того, как российский "Газпром" прекратил поставлять стране голубое топливо. При этом условия, предложенные США, оказались для Болгарии выгоднее российских.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кирилл Петков, передает Bulgarian News Agency. Он отметил: поставки американского СПГ стартуют уже в июне-2022.

"Поставки СПГ из США в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен "Газпрома". [При чем, уже] Начиная с июня", – сказал Петков.

В то же время он подчеркнул: партнерство с Соединенными Штатами, а также поддержка ЕС, является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии. Еще же одной ее составляющей может стать партнерство с Азербайджаном.

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Так, в конце апреля-2022 Петков уже заявлял, что страна рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору (газопроводу) Греция-Болгария. Для последней, по его словам, это будет означать более низкие цены и бОльшую энepгетическую нeзaвиcимocть.

"Как только интерконнектор будет введен в эксплуатацию, он сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометром газа в год. С дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год", – сообщили тогда аналитики "Интерфакса".

Россия же, тем временем, явно дает понять, что боится потерять свои газовые доходы. Поэтому Газпром" пытается убедить Евросоюз, что оплата газа в рублях не станет нарушением санкций. Заверения в безопасности оплаты газа рублями российский монополист оформил в специальное письмо, которое разослал своим европейским клиентам.

"В нем "Газпром" сообщил, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, разъясняет процедуру первоначального указа о выплатах в рублях. Российский монополист отмечает, что распоряжение обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам третьих лиц", – говорится в сообщении Bloomberg.

При этом подчеркивается: такая процедура "похоже, исключает центральный банк, против которого были наложены санкции". Однако убедит ли она ЕС в том, что является законной, пока неясно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия, в свою очередь, начала строительство терминала сжиженного природного газа для замены российскому газу. Первый камень заложен в портовом городе Вильгельмсхафен. Страна намерена завершить строительство и подключить терминал к системе газоснабжения в ускоренном порядке в течение 10 месяцев.