Деньги на помощь Украине заканчиваются: у Байдена поторопили Конгресс с выделением $33 млрд

США будет работать над ускорением финансирования программ помощи Украине. Речь идет, в частности, о выделении 33 млрд долларов по запросу президента Джо Байдена, ведь предыдущее финансирование почти иссякло.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она указала, что из 3,5-миллиардной программы военной помощи Украине у Белого дома осталось лишь 250 млн долларов. Поэтому Конгрессу пора принимать решения о новом финансировании

"У нас было 3,5 млрд долларов в виде военной помощи в области безопасности. Из этой суммы у нас осталось около 250 млн долларов. Так что, очевидно, мы будем работать над тем, чтобы ускорить процесс", – сказала Псаки.

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По ее словам, все вопросы предоставления помощи Украине нужно решать в срочном порядке. "Потребности неотложны. Я бы сказала, что потребность срочная, как и необходимость финансирования противодействия COVID", – объяснила Псаки.

По ее словам, Белый дом намерен "срочно продвигать" финансирование в Конгрессе. Это важно, чтобы у Украины было все необходимое ей оружие и оборудования для противодействия российской агрессии, объяснила Псаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден 28 апреля обратился к Конгрессу с просьбой выделить для Украины 33 млрд долларов на поддержку в войне с Россией. По информации Белого дома, запрос Байдена, среди прочего, включает в себя: