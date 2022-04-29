В России сделали циничное заявление о ракетном ударе по Киеву

В России сделали циничное заявление о произведенных накануне российскими оккупантами ракетных ударах по столице Украины. В Минобороны РФ заявили, что "уничтожили производственные корпуса" завода "Артем".

Так для своего населения агрессор объяснил попадания в 25-этажный жилой дом в одном из центральных районов Киева. Циничную ложь публикует государственное издание РФ "Риа Новости".

"Минобороны России: ВКС высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве", - гласит сообщение пропагандистов.

Напомним, накануне, вечером 28 апреля, Россия предположительно из оккупированного украинского Севастополя, нанесла ракетный удар по Киеву. Зафиксированы два попадания ракет в жилой многоквартирный дом в Шевченковском районе. Удар пришелся на нижние этажи 25-этажной высотки.

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Вследствие рашистского обстрела в доме возник пожар, однако его удалось относительно быстро ликвидировать.

По предварительным данным, один человек погиб (тело женщины было найдено спасателями под завалами 29 апреля), пострадали 10 киевлян, спасены 5 человек. К счастью, дом был новый и еще не полностью заселенный. Это и помогло избежать массовых жертв.

Во время удара РФ по столице Украины в Киеве с рабочими визитами находились Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.