"Денег нет": россиянам перестали возвращать валютные депозиты из банков

В России из-за нехватки валюты в стране клиентам перестали возвращать их депозиты. Центробанк РФ заявил, что россиянам могут возвращать депозиты до 10 тыс. долларов, однако и таких возможностей у банков нет. В результате клиентам заявляют: "денег нет",

Об этом говорится в публикации издания "КоммерсантЪ". Журналисты собрали истории россиян, которые попытались забрать свои валютные депозиты. По правилам они имеют на это право, но на самом деле валюты в стране нет. Экспортные выручки упали, а наличный доллар ввозить в РФ запретили.

Клиент Альфа-банка пожаловался, что вместо $10 тыс. "выдают не более $5 тыс.", причем "без объяснения причин". Клиенту предложили только записаться еще раз, но, как указывает он, запись сейчас на посещение через месяц.

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Некоторые клиенты Кредит Европа банка рассказали, что банк выдает только по "$1,6 тыс. в одни руки" при заказе в $10 тыс. При этом приходить в отделения не нужно. "Деньги появляются, мы звоним",– передает клиент слова банка.

Один из клиентов СМП-банка заказал денежные средства в начале марта. В назначенный день "приехал в отделение, отстоял очередь и получил ответ "денег нет"", пожаловался он. Другой клиент сообщает, что банк "не предпринимает никаких попыток даже частичной выдачи средств со вклада".

А клиенты Сбербанка принудительно конвертировали вклад в канадских долларах в рубли. В условиях девальвации и инфляции в результате он потерял часть своих средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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