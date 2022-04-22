Дефолт России наступит через считанные дни: как кредиторы агрессора будут забирать свои деньги

Россия уже 4 мая может прийти в состояние дефолта. Кредиторы страны-агрессора смогут получить свои деньги только через суды. И к этому уже готовятся иностранцы.

Как сообщает издание Reuters, иностранные кредиторы будут объединяться, чтобы вместе подавать иски против РФ. Около 40 миллиардов долларов суверенного долга России, выпущенного в долларах и евро, не погашены, причем около половины этого долга принадлежит иностранцам.

После того, как в начале мая пройдет 30-дневный льготный период до выплат по облигациям 4 апреля, у инвесторов будет три варианта, сказал Деннис Храницки, руководитель отдела судебных разбирательств в юридической фирме Quinn Emanuel.

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По его словам, они могут подождать и посмотреть, что произойдет, подать иск против России в суд или обратиться в арбитраж в соответствии с двусторонними договорами, которые Россия заключила с десятками стран.

Поскольку ситуация с санкциями меняется по мере того, как бушует война, первый вариант является наиболее вероятным, сказал Границкий и другие юристы, поддерживающие связь с держателями облигаций. "Я не думаю, что мы знаем достаточно о том, как это будет разворачиваться, мы не знаем, как долго продлится война", – сказал Границкий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.