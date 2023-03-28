Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2023 года: обнародован прогноз

Реальный курс доллара в Украине к концу 2023 года ожидается на ровне 40,2 грн/долл. То есть резких колебаний на валютном рынке в этом году не прогнозируется. По состоянию на 28 марта курс наличного доллара в банках составляет 37,9-38,4 грн, да и доллар "за 40" украинцы видели не так давно – еще в середине в февраля.

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Фиксированный курс НБУ (сейчас – 36,6 грн/долл.), вероятно, будет пересмотрен только к концу 2023 года. Соответствующий прогноз обнародовала финансовая группа ICU (Investment Capital Ukraine) в своем макропрогнозе.

Такой валютный прогноз в целом "вписывается" в предположения других аналитиков, которые они озвучили во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (CES). Это:

Concorde Capital – прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистичный прогноз;

Oxford Economics – 39 грн/долл.;

Dragon Capital – 43 грн/долл.;

IER/GET – 42 грн/долл.;

Morgan Stanley – 45 грн/долл., самый пессимистичный прогноз;

самый пессимистичный прогноз; Sense Bank – 43 грн/долл.

Кроме курса доллара, аналитики ICU дали прогноз и по другим макроэкономическим показателями. В частности, в 2023 году они ожидают:

небольшого роста реального ВВП Украины ("плюс" 2% после "минус" 29,2% в 2022-м);

("плюс" 2% после "минус" 29,2% в 2022-м); замедления инфляции до 15,4% с 26,6% в 2022-м;

сохранения объема международных (золотовалютных) резервов на уровне выше 30 млрд долларов.

"Украинская экономика стабилизировалась, и если не произойдет последующей эскалации войны, то мы ожидаем в целом достаточно предполагаемого развития событий до конца 2023 года", – отметили аналитики. При этом, по их словам, критически важной остается международная поддержка экономики Украины.

"Помощь будет оставаться критически важной для обеспечения стабильности валютного рынка и финансирования огромного дефицита государственного бюджета и поможет НБУ удержать резервы на уровне более $30 млрд. НБУ сможет удерживать курс гривни к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов, однако может незначительно ослабить его в конце года, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики. Решение о возможном изменении курса будет в основном зависеть от ожиданий по поводу размера международной помощи на 2024 год", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам специалистов, в Украине наличный курс доллара в апреле, вероятно, перейдет к уровню 37,8-38,8 грн/долл. Также сохранится достигнутый баланс между спросом и предложением наличными.

При этом некоторые эксперты уже заговорили о необходимости отмены фиксированного курса доллара. Они считают, что такая мера была необходимой в начале войны, а теперь приводит к потерям в экономике.

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