Чем известен американский зять Тимошенко: скандалы с прослушкой и обвинения в хищениях на госкорпорации

Зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин, которого правоохранители подозревают в причастности к организации хищений в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" (ГПЗКУ) на миллиарды гривен, уже несколько раз попадал в крупные скандалы.

Он, по словам экс-нардепа Александра Онищенко, помогал организовать подкуп судьи в качестве "человека Юлии Владимировны", якобы развивал бизнес в Крыму уже после аннексии. Теперь же, как считают силовики, имеет отношения к масштабным хищениям на госкорпорации.

О том, кто такой Артур Чечеткин и как он помогает своей влиятельной теще, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пытался подкупить суд? Артур Чечеткин не просто зять Юлии Владимировны. За несколько лет он стал ее полноценным партнером. К примеру, беглый нардеп, который обвинялся в присвоении госимущества, Александр Онищенко еще несколько лет назад опубликовал записанные разговоры с одним из своих бывшим коллег. В разговоре он сам утверждал, что над решением "его вопроса" в суде работали "люди ЮВТ", а на вопрос, кто конкретно этим занимается, он ответил "Артур Чечеткин".

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Кстати, позже СМИ обнаружили, что к финансированию "Батьківщини" имели отношения те же люди, которые участвовали в хищениях газа в деле Онищенко. Действительно ли Тимошенко вместе с Чечеткиным пытались подкупить суд, установить не удалось.

Организовал бизнес в аннексированном Крыму? "Генбанк" после аннексии Крыма Россией продолжил успешно работать на полуострове, нарушая украинское законодательство. И, согласно расследованию СМИ, на тот момент финучреждением на 16,8% владел через приближенную компанию "Хасти Нью Стайл" зять Тимошенко. Хотя в документах его имя при этом не значилось.

Покупал землю сельхозназначения. Пока теща с завидной регулярностью повторяла слова о том, что украинскую землю ни в коем случае нельзя продавать, ее зять обзавелся целым рядом участков. Так, согласно реестру, он в общей сложности владеет 47 га земли (все приобрел в 2016-м) в Васильковском районе Киевской области.

Недвижимость у Чечеткина есть и в Бруклине в США. Там он владеет несколькими квартирами. Чечеткин жил в США с 1995-го, успешного бизнеса в Украину у него не было, а вот, став американцем, он успешно обзавелся целым рядом квартир в дорогом районе Нью-Йорка.

Чечеткин, родственник Тимошенко, по версии правоохранителей, являлся теневым куратором ГПЗКУ, лично контролировал все незаконные операции. Более того, эту же информацию подтверждает и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"Тимошенко возмущалась, что у нас в госкомпаниях неправильные набсоветы. Вот, вы посмотрели, как "правильно работает" наблюдательный совет. Неформальным набсоветом, то есть смотрящим, на ГПЗКУ был зять Тимошенко", – заявил Лещенко в одном из своих видео.

Как работала схема:

ГПЗКУ получила кредит под гарантии Китая, чтобы наладить производство и доставку зерна в китайскую госкомпанию;

вместо того, чтобы поставлять зерно в Китай, его продавали по заниженной цене приближенным якобы международным компаниям;

на самом деле компании контролировались украинцем, давним знакомым Юлии Тимошенко, Романом Терещенко;

фирмы Терещенко получали зерно без предоплаты, а после не платили за него.

Только за пять месяцев 2021-го связанным компаниям поставили зерно на более 6 млрд грн. Результат всего это – валовый чистый убыток компании взлетел в 3,8 раза до 5,9 млрд грн.

Чечеткин – не просто зять Тимошенко. А ее полноценный партнер, который, судя по всему, помогает ей инвестировать полученные десятки миллионов, предоставляет своих партнеров и друзей для организации схем, еще и, как признался Онищенко, подкупает служителей Фемиды.

Подробнее о самой схеме воровства на ГПЗКУ, организованной друзьями Тимошенко, читайте здесь.

Продолжение следует...