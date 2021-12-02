Бюджет-2022 не подходит для кризисного времени: что не учли в смете

Ко второму чтению в госбюджете Украины на 2022 год увеличили финансирование ряда социальных статей и инфраструктурных проектов, но приоритеты документа все равно не соответствуют вызовам. Принятая смета могла бы быть обоснованной для стабильного времени, но сейчас в Украине другая ситуация. В итоге получается, что в условиях кризиса и войны деньги выделяются не на ВСУ и поддержку бизнеса, а, например, на дороги.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он отметил: учитывая риски, которые стоят перед Украиной, в бюджете-2022 многое не учтено.

"У нас есть военная угроза, а мы тратим деньги на дороги. У нас люди болеют и умирают – мы опять выделяем деньги на дороги. У нас серьезные проблемы в энергетике – мы выделяем деньги на дороги. Я считаю, что это не взвешенная политика. Те проблемы, которые накапливаются, бьют по социально-экономическому состоянию страны. Такое чувство, что бюджет полностью игнорирует вызовы и необходимость их решения", – рассказал Несходовский.

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Также эксперт отмечает, что в бюджете-2022 полностью отсутствует поддержка бизнеса. В то время, как другие страны в кризисные периоды предоставляют бизнесу разные формы компенсаций, наш бизнес при отсутствии помощи от государства окажется в худших конкурентных условиях.

Что касается социальной поддержки, по мнению эксперта, очень занижен показатель прожиточного минимума (он вырастет менее чем на 200 грн): "Мало того, что он и так не соответствует реальному значению, его рост на следующий год очень низкий в сравнении с инфляцией, которую мы наблюдаем в этом году".

С тем, что бюджет не соответствует вызовам кризисного времени, согласен и народный депутат Дмитрий Разумков. "В целом принятый государственный ююджет-2022 не отвечает внутренним и внешним вызовам, стоящим перед Украиной", – отметил нардеп.

Он уточнил, что в документе есть несовпадения, которые прямо касаются вопросов медицины и образования. Например:

отсутствуют расходы на финансирование сверхважной программы “Создание современной клинической базы для лечения онкологических болезней”, что делает невозможным продолжение строительства в Национальном институте рака.

не предусмотрено и увеличение финансирования Национальной службы здоровья Украины. "А именно здесь и должно быть заложено повышение зарплаты украинским медикам", – считает депутат.

В то же время, рост доходной и расходной частей ко второму чтению Несходовский считает вполне оправданным. Ведь по результатам этого года мы наблюдаем перевыполнение бюджета. К тому же принят законопроект № 5600, который даст дополнительные поступления.

Тем не менее, в Кабмине, который и разработал закон о бюджете, уверены: все показатели сбалансированы и реалистичны. Об этом после принятия документа вновь заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Среди приоритетов сметы он назвал медицину, образование, "социалку", инфраструктуру, а также оборону и поддержку бизнеса.

"В бюджете заложены десятки новых программ и практически по всем статьям основных расходов мы значительно повышаем финансирование. Это бюджет развития и модернизации нашей страны", – написал Шмыгаль.

Напомним, OBOZREVATEL уже разобрался, что нужно знать о госбюджете-2022. В частности, согласно смете, украинцы заплатят по 12 тыс. за долги, а минималку в бюджете фактически заморозили.