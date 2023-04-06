Быстрее, чем ожидалось: в НБУ рассказали, как изменились темпы роста цен в Украине

В марте потребительская инфляция в Украине замедлялась более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это стало результатом ряда факторов. В частности, улучшения ситуации в энергетике.

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Об этом сообщили в НБУ. Также, отметили там, замедление отражало эффекты от:

значительного предложения продовольствия и горючего;

деоккупации части регионов Украины;

укреплению наличного курса гривни;

фиксированным тарифам на услуги ЖКХ.

При этом, подчеркивается, "фундаментальное инфляционное давление" также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных ожиданий в условиях:

благоприятной ситуации на валютном рынке;

все еще слабого потребительского спроса.

"Это нивелировало эффекты от высоких затрат бизнеса. В частности понесенных ранее из-за дефицита электроэнергии", – говорится в сообщении.

Роль топлива

В регуляторе отметили: на снижение темпов инфляции значительно повлияла стабилизация цен на топливо. Это, в частности, способствовало:

снижению темпов удорожания транспортных услуг;

ослаблению давления этой компоненты на индекс потребительских цен "через вторичные эффекты".

Темпы роста цен же на само топливо, подчеркивается, стремительно снижались благодаря 2 факторам:

достаточным запасам ресурса;

снижению мировых цен на нефть в годовом исчислении.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Украина накопила рекордный объем международных резервов за последние 11 лет. По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля они составили 31,9 млрд долларов.

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