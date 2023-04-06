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Быстрее, чем ожидалось: в НБУ рассказали, как изменились темпы роста цен в Украине

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Как изменились темпы роста цен в Украине

В марте потребительская инфляция в Украине замедлялась более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это стало результатом ряда факторов. В частности, улучшения ситуации в энергетике.

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Об этом сообщили в НБУ. Также, отметили там, замедление отражало эффекты от:

  • значительного предложения продовольствия и горючего;
  • деоккупации части регионов Украины;
  • укреплению наличного курса гривни;
  • фиксированным тарифам на услуги ЖКХ.
Потребительская инфляция в Украине замедлилась более быстрыми темпами, чем ожидалось

При этом, подчеркивается, "фундаментальное инфляционное давление" также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных ожиданий в условиях:

  • благоприятной ситуации на валютном рынке;
  • все еще слабого потребительского спроса.

"Это нивелировало эффекты от высоких затрат бизнеса. В частности понесенных ранее из-за дефицита электроэнергии", – говорится в сообщении.

Одним из факторов замедления инфляции стало улучшение ситуации в энергетике

Роль топлива

В регуляторе отметили: на снижение темпов инфляции значительно повлияла стабилизация цен на топливо. Это, в частности, способствовало:

  • снижению темпов удорожания транспортных услуг;
  • ослаблению давления этой компоненты на индекс потребительских цен "через вторичные эффекты".

Темпы роста цен же на само топливо, подчеркивается, стремительно снижались благодаря 2 факторам:

  • достаточным запасам ресурса;
  • снижению мировых цен на нефть в годовом исчислении.
На снижение темпов инфляции значительно повлияла стабилизация цен на топливо

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Украина накопила рекордный объем международных резервов за последние 11 лет. По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля они составили 31,9 млрд долларов.

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