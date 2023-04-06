Быстрее, чем ожидалось: в НБУ рассказали, как изменились темпы роста цен в Украине
В марте потребительская инфляция в Украине замедлялась более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это стало результатом ряда факторов. В частности, улучшения ситуации в энергетике.
Об этом сообщили в НБУ. Также, отметили там, замедление отражало эффекты от:
- значительного предложения продовольствия и горючего;
- деоккупации части регионов Украины;
- укреплению наличного курса гривни;
- фиксированным тарифам на услуги ЖКХ.
При этом, подчеркивается, "фундаментальное инфляционное давление" также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных ожиданий в условиях:
- благоприятной ситуации на валютном рынке;
- все еще слабого потребительского спроса.
"Это нивелировало эффекты от высоких затрат бизнеса. В частности понесенных ранее из-за дефицита электроэнергии", – говорится в сообщении.
Роль топлива
В регуляторе отметили: на снижение темпов инфляции значительно повлияла стабилизация цен на топливо. Это, в частности, способствовало:
- снижению темпов удорожания транспортных услуг;
- ослаблению давления этой компоненты на индекс потребительских цен "через вторичные эффекты".
Темпы роста цен же на само топливо, подчеркивается, стремительно снижались благодаря 2 факторам:
- достаточным запасам ресурса;
- снижению мировых цен на нефть в годовом исчислении.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Украина накопила рекордный объем международных резервов за последние 11 лет. По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля они составили 31,9 млрд долларов.
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