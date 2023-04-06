Побит 11-летний рекорд: сколько валюты накопила Украина на 14-м месяце войны

Украина накопила рекордный объем международных резервов за последние 11 лет. По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля, они составили 31,9 млрд долларов.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: в течение марта резервы выросли на 10%.

Этому поспособствовал ряд факторов. В частности:

уменьшение объемов чистой продажи валюты НБУ;

умеренные долговые выплаты;

финансовые поступления от международных партнеров.

Какую помощь Украина получила от партнеров

Как объяснили в регуляторе, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 5,105 млрд долларов. Из этой суммы:

1,756 млрд долларов – от правительства Канады;

1,617 млрд долларов – от ЕС;

1,253 млрд долларов – от США (через трастовый фонд Всемирного банка);

2,2 млн долларов – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;

476,5 млн долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Сколько Украина выплатила долгов

В НБУ сообщили, что правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн долларов. Из которых:

409,3 млн долларов – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

49,6 млн долларов – долг перед Всемирным банком;

остальное – долг перед другими международными кредиторами.

"Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн долларов", – говорится в сообщении.

Экономика Украины будет расти

Тем временем, МВФ прогнозирует, что в 2023 году украинская экономика вырастет на 1%. В дальнейшем же ожидается рост:

на 3,2% в 2024 году;

на 6,5% – в 2025 году.

Вырастут и международные резервы Украины. Так, ожидается, что:

в 2023 году они составят 29,6 млрд долларов;

в 2024-м – 32,4 млрд долларов;

в 2025-м – до 35,6 млрд долларов;

в 2027-м – 44 ,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, негативные тенденции, которые все еще наблюдаются, не дают экономике начать восстанавливаться.

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