Побит 11-летний рекорд: сколько валюты накопила Украина на 14-м месяце войны
Украина накопила рекордный объем международных резервов за последние 11 лет. По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля, они составили 31,9 млрд долларов.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: в течение марта резервы выросли на 10%.
Этому поспособствовал ряд факторов. В частности:
- уменьшение объемов чистой продажи валюты НБУ;
- умеренные долговые выплаты;
- финансовые поступления от международных партнеров.
Какую помощь Украина получила от партнеров
Как объяснили в регуляторе, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 5,105 млрд долларов. Из этой суммы:
- 1,756 млрд долларов – от правительства Канады;
- 1,617 млрд долларов – от ЕС;
- 1,253 млрд долларов – от США (через трастовый фонд Всемирного банка);
- 2,2 млн долларов – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;
- 476,5 млн долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Сколько Украина выплатила долгов
В НБУ сообщили, что правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 млн долларов. Из которых:
- 409,3 млн долларов – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 49,6 млн долларов – долг перед Всемирным банком;
- остальное – долг перед другими международными кредиторами.
"Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 638,6 млн долларов", – говорится в сообщении.
Экономика Украины будет расти
Тем временем, МВФ прогнозирует, что в 2023 году украинская экономика вырастет на 1%. В дальнейшем же ожидается рост:
- на 3,2% в 2024 году;
- на 6,5% – в 2025 году.
Вырастут и международные резервы Украины. Так, ожидается, что:
- в 2023 году они составят 29,6 млрд долларов;
- в 2024-м – 32,4 млрд долларов;
- в 2025-м – до 35,6 млрд долларов;
- в 2027-м – 44 ,6 млрд долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, негативные тенденции, которые все еще наблюдаются, не дают экономике начать восстанавливаться.
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