Из Украины пытались вывезти 10 российских судов – теперь их национализируют

Из порта в Одесской области пытались незаконно вывести 8 российских грузовых судов и 2 танкера. Судам заменили флаг "прописки". Попытку пресекли следователи Госбюро расследований (ГБР) и пограничники.

Теперь 10 судов будут национализированы и начнут работать в интересах украинской экономики и Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что суда находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. До вторжения они были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

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"Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. Однако по предварительным оценкам эта сумма занижена не менее чем в 5 раз", – подчеркнули в ГБР.

Суда переданы на хранение в Администрацию морских портов Украины. Одесская областная военная администрация получила материалы для их последующей национализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют не только российские суда, но и железнодорожные вагоны. Так, Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует национализировать 1 552 вагона, принадлежащих российским и беларуским компаниям. БЭБ уже инициировало национализацию имущества РФ и Беларуси, а также их граждан, на более чем 468 млн грн.

Ранее в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.