Британия запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева

Великобритания ввела запрет на импорт ряда товаров из России. Речь идет о серебре, икру и пр. Кроме того, Соединенное Королевство значительно повысило пошлины на торговлю с РФ.

Об этом сообщили в правительстве Британии. Там отметили: новое эмбарго охватит импорт на сумму 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов).

"Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева. А также элитных продуктов из России, включая икру", – говорится в документе.

Кроме того, Лондон повысил пошлины на 35% на товары России и Беларуси. Они охватят торговлю на сумму 130 млн фунтов (170 млн долларов). Обкладываться ими, среди прочего, будут:

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драгоценные, полудрагоценные камни (к примеру, бриллианты и русские самоцветы);

ювелирные изделия;

резина и резиновые изделия;

жиры и масла и растительного, и животного происхождения;

сахар и "кондитерка";

фармацевтическая продукция;

красители и лакокрасочные материалы;

кожа, кожаные изделия;

все для текстиля (сырье типа хлопка, сами ткани и т.п.);

живые животные, мясо и колбасы;

овощи, корнеплоды и разная рассада;

кофе, чай, какао, специи, соль;

табак;

фото- или кинематографические товары;

книги;

газеты;

полиграфическая продукция;

одежда, обувь, аксессуары, часы.

Ранее же Британия внесла в свой санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Среди них:

генеральный директор РЖД Олег Белозеров;

концерн "Калашников";

командир, которого считают ответственным за убийства в Буче Азатбек Омурбеков.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.