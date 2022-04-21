Британия запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева
Великобритания ввела запрет на импорт ряда товаров из России. Речь идет о серебре, икру и пр. Кроме того, Соединенное Королевство значительно повысило пошлины на торговлю с РФ.
Об этом сообщили в правительстве Британии. Там отметили: новое эмбарго охватит импорт на сумму 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов).
"Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева. А также элитных продуктов из России, включая икру", – говорится в документе.
Кроме того, Лондон повысил пошлины на 35% на товары России и Беларуси. Они охватят торговлю на сумму 130 млн фунтов (170 млн долларов). Обкладываться ими, среди прочего, будут:
драгоценные, полудрагоценные камни (к примеру, бриллианты и русские самоцветы);
ювелирные изделия;
резина и резиновые изделия;
жиры и масла и растительного, и животного происхождения;
сахар и "кондитерка";
фармацевтическая продукция;
красители и лакокрасочные материалы;
кожа, кожаные изделия;
все для текстиля (сырье типа хлопка, сами ткани и т.п.);
живые животные, мясо и колбасы;
овощи, корнеплоды и разная рассада;
кофе, чай, какао, специи, соль;
табак;
фото- или кинематографические товары;
книги;
газеты;
полиграфическая продукция;
одежда, обувь, аксессуары, часы.
Ранее же Британия внесла в свой санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Среди них:
генеральный директор РЖД Олег Белозеров;
концерн "Калашников";
командир, которого считают ответственным за убийства в Буче Азатбек Омурбеков.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.
Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.