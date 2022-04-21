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Британия запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Британия запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева

Великобритания ввела запрет на импорт ряда товаров из России. Речь идет о серебре, икру и пр. Кроме того, Соединенное Королевство значительно повысило пошлины на торговлю с РФ.

Об этом сообщили в правительстве Британии. Там отметили: новое эмбарго охватит импорт на сумму 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов).

"Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева. А также элитных продуктов из России, включая икру", – говорится в документе.

Кроме того, Лондон повысил пошлины на 35% на товары России и Беларуси. Они охватят торговлю на сумму 130 млн фунтов (170 млн долларов). Обкладываться ими, среди прочего, будут:

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  • драгоценные, полудрагоценные камни (к примеру, бриллианты и русские самоцветы);

  • ювелирные изделия;

  • резина и резиновые изделия;

  • жиры и масла и растительного, и животного происхождения;

  • сахар и "кондитерка";

  • фармацевтическая продукция;

  • красители и лакокрасочные материалы;

  • кожа, кожаные изделия;

  • все для текстиля (сырье типа хлопка, сами ткани и т.п.);

  • живые животные, мясо и колбасы;

  • овощи, корнеплоды и разная рассада;

  • кофе, чай, какао, специи, соль;

  • табак;

  • фото- или кинематографические товары;

  • книги;

  • газеты;

  • полиграфическая продукция;

  • одежда, обувь, аксессуары, часы.

Ранее же Британия внесла в свой санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из России. Среди них:

  • генеральный директор РЖД Олег Белозеров;

  • концерн "Калашников";

  • командир, которого считают ответственным за убийства в Буче Азатбек Омурбеков.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.