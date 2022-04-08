Британия ввела санкции против дочерей Путина и предупредила РФ о глубочайшей рецессии со времен СССР

Великобритания вслед за США ввела санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Активы детей политиков полностью заморозят, чтобы помешать их "роскошной жизни".

Об этом заявил МИД Великобритании. Отмечается, что Великобритания согласовала эти санкции с США.

"На Катерину Владимировну Тихонову и Марию Владимировну Воронцову, дочерей президента Путина, и Екатерину Сергеевну Винокурову, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, будут наложены запреты на въезд и замораживание активов", – говорится в сообщении.

При этом Великобритания планирует и дальше ужесточать санкции против России, в том числе вводить энергетические эмбарго. Цель – подорвать возможности Кремля финансировать войну в Украине.

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"Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и членам их семей, одновременно деградируя российскую экономику в масштабах, которых Россия не видела со времен распада Советского Союза. Но нам нужно сделать больше. В рамках G7 мы работаем с партнерами, чтобы прекратить использование российской энергии и еще больше подорвать способность Путина финансировать его незаконное и необоснованное вторжение в Украину", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

За последние недели западные партнеры заморозили российские активы на 275 млрд фунтов стерлингов (около $359 млрд). Это, под подсчетам британского МИД, составляет 60% "военного сундука Путина".

"Россия движется к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза. Оценки роста ВВП России в 2022 году колеблются от -8,5% до -15%. В более долгосрочной перспективе экономический удар усилится, поскольку страна отрезана от западных технологий", – отметили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле впервые официально признали, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – дочери Путина. Об этом стало известно после того, как США включили их в список подсанкционных лиц.