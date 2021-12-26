Британцев разочаровали результаты Brexit: больше всего пострадала экономика

Через год после выхода Великобритании из Европейского Союза, процесса, именуемого Brexit, шесть из десяти британцев считают, что он прошел плохо или, по крайней мере, хуже, чем они ожидали. Негативные последствия они увидели в экономике, торговле и других сферах жизни.

Соответствующие результаты показал опрос Observer, пишет La Repubblica. Так, 42% тех, кто голосовал за Brexit на референдуме 2016 года, негативно относятся к его последствиям на сегодня. Еще 26% сторонников Brexit ответили, что отделение от ЕС прошло хуже, чем они думали. В то время как 16% признались, что ожидали негативного эффекта и считают, что именно это и произошло. Среди избирателей, проголосовавших за то, чтобы остаться в ЕС, 86% посчитали результат разочаровывающим.

Видео дня

Издание отмечает, что автоматического разворота мнения по отношению к результатам референдума, проведенного пять с половиной лет назад не произошло, однако большинство населения не увидело положительных последствий Brexit. По их мнению, он, хотя бы частично, но вызвал такие проблемы, как:

дефицит некоторых товаров,

очереди грузовиков на границе,

нехватка рабочей силы во многих секторах,

напряженность в Северной Ирландии,

нерешенный вопрос о соглашениях с ЕС,

новые проблемы не компенсируются предполагаемыми преимуществами в новых торговых пактах с остальным миром, которые обещал Борис Джонсон.

По данным Управления по бюджетной ответственности, неправительственного агентства, финансируемого Казначейством, британская экономика со временем испытает снижение на 4%. Точную цену выхода Великобритании из ЕС пока трудно определить, поскольку прошло слишком мало времени, к тому же экономический ущерб до сих пор был замаскирован кризисом, вызванным пандемией, отмечает Financial Times. Но дебаты ведутся о размере ущерба, а не о том, есть ли он вообще.

Стоит отметить, что 12 месяцев, которые прошли после Brexit, были переходным этапом, когда практически все оставалось по-прежнему. Уже с 1 января 2022 года вступает в силу усиленный таможенный контроль товаров, экспортируемых из ЕС в Великобританию, что может еще больше осложнить, в частности, торговлю, особенно, в продовольственном и сельскохозяйственном секторах.

Как сообщал OBOZREVATEL: