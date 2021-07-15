"Большая победа Украины": в ЕС приняли важное решение по газопроводу из России

Европейский суд принял решение, что трубопровод Opal (продолжение "Северного потока") должен соответствовать правилам энергетики ЕС. А это означает, что половину мощностей должны оставить для альтернативных поставщиков, а оператор и поставщик должны быть разделены.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии. Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС и что никаких исключений не может быть предоставлено "Северному потоку", – написал журналист.

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OPAL – сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза в обходи Украины и других транзитных государств.

Отметим, сейчас Украина является страной-транзитером газа из России в ЕС. Если газопровод "Северный поток-2" запустят, РФ может отказаться от услуг украинской газотранспортной системы. В Офисе президента Украины в то же время заявляют, что не рассматривают варианты с компенсацией потери газа и настаивают, что российскийй трубопровод все еще можно остановить.

Напомним, президент США Джо Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.