Биткоину предрекли обвал из-за технического сигнала: прогноз гендиректора крупной инвесткомпании

Генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах спрогнозировал обвал биткоина с $33 тыс. до $23 тыс. По словам эксперта, на это указывает технический сигнал "голова и плечи" (траектория движения криптовалюты).

Об этом сообщает издание РБК. Так, 15 июля цена биткоина опускалась до отметки $31,4 тыс., минимума за три недели. До этого похожий прогноз озвучивали и аналитики JPMorgan. Стоит отметить, что технические сигналы, на которые указывают эксперты, не дают гарантию того, что курс действительно будет двигаться по той же траектории, что и раньше.

C 19 по 25 июля, как рассказал OBOZREVATEL главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук, биткоин все еще будет слабо интересным для массовых инвестиций. Курс продажи на разных биржах будет колебаться в диапазоне до $33 тыс.

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"Мы понижаем прогноз по нижней стоимости монеты, так как в летнее время, когда деловая активность не растет – покупательский спрос на криптовалюты в целом будет в разы ниже. Кроме того, основным триггером для роста цены станет сообщение о том, где проявятся криптодобытчики из Китая, которые, по сути, стали поводом для тотальных распродаж на крипторынке", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива".