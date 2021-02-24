Биткоин за день подешевел на 10 тысяч долларов

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 24 февраля, упала до 46,5 тысячи долларов.

За сутки главная цифровая валюта подешевела на 13% или 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 868,6 млрд долларов.

На падение биткоина повлияли комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила о потенциальной опасности цифровой валюты для инвесторов.

Это первое существенное падение монеты за последние несколько месяцев роста. Накануне криптовалюта взяла новый рубеж – ее суммарная капитализация впервые превысила триллион долларов.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.