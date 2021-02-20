Биткоин резко подорожал и установил новый рекорд

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 20 февраля, выросла до 56,2 тысячи долларов.

За сутки главная цифровая валюта подорожала на 8%, а за неделю – на 25%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 1 180 млрд долларов.

Резкое подорожание криптовалюты произошло на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска о том, что "биткоин – почти такая же глупость, как обычные деньги".

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.