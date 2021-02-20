Биткоин резко подорожал и установил новый рекорд
Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 20 февраля, выросла до 56,2 тысячи долларов.
За сутки главная цифровая валюта подорожала на 8%, а за неделю – на 25%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 1 180 млрд долларов.
Резкое подорожание криптовалюты произошло на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска о том, что "биткоин – почти такая же глупость, как обычные деньги".
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.
С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.
Австралийский предприниматель Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, сравнил криптовалюту с масштабной финансовой пирамидой.