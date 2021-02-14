Известный американский экономист и трейдер Нассим Талеб продал все свои биткоины и назвал первую криптовалюту "провалом" из-за того, что в ней нельзя фиксировать цены.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Я избавляюсь от своих биткоинов. Почему? Валюта никогда не должна быть более изменчивой, чем то, что вы покупаете и продаете за нее. Вы не можете оценивать товары в биткоинах. В этом отношении это провал (по крайней мере, пока). Его захватил Ковид, который отрицает социопатов с изощренностью амеб", – написал экономист.

К слову, энергией, которую использует биткоин, можно питать все чайники, используемые в Великобритании в течение 27 лет. Также предполагает, что количество электроэнергии, потребляемое каждый год включенными, но неактивными домашними устройствами в США, может питать всю биткойн-сеть в течение года.

Напомним, 9 февраля курс криптовалюты трижды побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $47 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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