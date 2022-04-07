Бельгия заблокировала почти $200 млрд: замораживают активы России и останавливают операции

Бельгия в связи с санкциями против РФ заблокировала операции страны-агрессора на $196,4 млрд. Кроме того, также заблокировали активы на сумму $2,7 млрд.

Об этом говорится в публикации издания rtbf. Эти цифры сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем. Заморожены активы 877 человек и 62 организаций, которые находятся в европейском санкционном списке и подлежат заморозке.

"Бельгийская таможня проверила 23 191 контейнер в портах страны. После проверки был выпущен 20 601 контейнер. Нарушение было обнаружено в отношении трех контейнеров с предметами роскоши. В настоящее время 1436 перевалочных контейнеров ожидают дальнейшей проверки в порту Антверпена", – говорится в публикации.

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Товары, заблокированные бельгийской таможней, — это поставки из-за пределов Евросоюза, проданные российским покупателям. Эти поставки уже были в пути, когда против России были введены санкции.

Помимо товаров, изъятых бельгийской таможней, Бельгия заблокировала крупные финансовые операции с участием россиян. В общей сложности эти сделки представляют собой сумму в 196,4 миллиарда евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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