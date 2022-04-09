Беларусь "сжигает" золотовалютные резервы: денег остается все меньше

Поддержка развязанной Россией войны в Украине дорого обходится Беларуси. В марте из-за стрессов и шоков ее золотовалютные резервы (ЗВР) сократились на 692,9 млн долларов. Это составляет 8,4% их общего объема.

Более того, в феврале-2022, когда Россия вторглась в Украину, резервы Беларуси сократились на 259,1 млн долларов или на 3%. В итоге же по состоянию на 1 апреля 2022 года, их общая сумма составила 7,57 млрд долларов, говорится в материале канала "Нашы грошы | Пакуль не экстрымісцкі".

Отмечается, что основные потери ЗВР понесли в иностранной валюте. В частности:

ее доля снизилась с 43% до 37%;

на этом фоне доля золота увеличилась с 40% 44%.

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"В пересчете на доллар США и с учетом роста цен на драгоценный металл, стоимость золота в резервах составляет 3,34 млрд долл. А иностранной валюты осталось всего 2,8 млрд долл. Доля прочих активов в резервах очень мала", – говорится в материале.

При этом подчеркивается, что убытки от курсовых разниц в март-2022е в иностранной валюте составили 730 млн долларов, или 21%. Из них:

100 млн долларов было потрачено на погашение долга;

остальное – продажа валюты для поддержки рубля и перевод валютных резервов в другие активы.

"Не внушает оптимизма и тот факт, что "живых" денег в составе резервов остаётся все меньше. Золото и специальные права заимствования МВФ имеют скорее фундаментальный смысл, чем практический, потому что не могут оперативно использоваться для поддержки рубля или оплаты долгов", – резюмируется в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беларусь собирается выплатить валютные долги перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях. Это является свидетельством грядущего дефолта.

В правительстве страны эту меру назвали вынужденной – из-за невозможности погасить долги долларами и евро в связи с санкциями Запада. Впрочем, как свидетельствует аналогичный опыт России, подобные платежи западными кредиторами не принимаются.