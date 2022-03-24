Банкротство России и экономический апокалипсис: экономисты озвучили наихудший сценарий для РФ

В России в случае нефтяного эмбарго со стороны ЕС в несколько раз взлетит курс доллара, инфляция увеличится до 30%, а компании начнут банкротятся. Такая санкция может стать губительной для экономики РФ.

Как пишет ВВС, ЕС же пока не принял решение о нефтяном эмбарго – это одна из оставшихся немногих возможностей ввести ограничения против России. Capital Economics в этом случае описывали сценарий настоящего экономического апокалипсиса: резко сокращается ВВП, доллар поднимается до 200 рублей, инфляция поднимается выше 30%, резко растет безработица, а компании банкротятся.

"Европейцы пока сами не готовы пойти на нефтяное эмбарго, так как это нанесет удар по их собственной экономике и потребителями - бензин и отопление и так растут в цене. Однако запрет на импорт российской нефти уже активно обсуждается. СМИ пишут, что он может быть введен, если война продолжится", – говорится в публикации.

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Издание Frank Media писало, что за месяц до начала военных действий представители российских госбанков и Центрального банка оценивали последствия жестких санкций для российской экономики. Эти оценки были представлены правительству и президенту Владимиру Путину.

Однако тогда в качестве самого жесткого сценария рассматривались не военные действия, а признание самопровозглашенных "народных республик". Банкиры описывали кризис так: падение ВВП более чем на 10%, рост курсов валют до 150-200 рублей, а также резкий рост инфляции и снижение доходов населения.

Как писал OBOZREVATEL, Лавров подтвердил, что российские войска сознательно атаковали роддом в Мариуполе. Он выдал бред о том, что это медучреждение было базой "ультрарадикального батальона "Азов".

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