Банки в Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта 3 апреля

В Украине средний курс доллара в банках 3 апреля составляет 37,50/38 грн (покупка/продажа). Среди крупных банков самый высокий курс на покупку установил Укргазбанк ( 38 грн/$).

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Райффайзен банк и Укрэксимбанк установили его на уровне 37,70 грн/$. В свою очередь, наибольший курс на продажу установил также Укргазбанк – 38,90 грн/$.

Ощадбанк установил курс на продажу на уровне 38,55 грн/$, OTP Bank – 38,50 грн/$, Укрэксимбанк и Райффайзен банк – 38,30 грн/$.

Некоторые крупные банки также устанавливают карточный курс, но он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс доллара в апреле?

Курс доллара в Украине в ближайшие недели и, вероятно, в течение всей весны не вернется к отметке 40 грн/$, "потолком" станет курс 39 грн/$.

По подсчетам банкиров, в апреле курс доллара будет колебаться в пределах 37,8-39 грн. Об этом свидетельствуют "усредненные" прогнозы директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко и дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе намерены, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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