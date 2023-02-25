Банки установили новый курс доллара в Украине: сколько стоит валюта

В Украине опубликовали наличный курс доллара. Так, утром 25 февраля банки предлагают валюту по цене от 39,55 грн/$.

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А вот на черном рынке доллар подорожал. Так:

на покупку цена осталась стабильна – 39,6 грн;

на продажу – снизилась на 2 коп., до 39,68 грн.

Почем продают и покупают доллары банки

Среди больших банков самый высокий курс на продажу доллара установил Ощадбанк – 40,15 грн. Самый низкий – ПриватБанк – 39,55 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут купить американскую валюту онлайн. НБУ дал возможность гражданам покупать доллары в пределах 100 тыс. грн (на одного человека).

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