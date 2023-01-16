Банки установили новый курс доллара в Украине: почем покупают и продают валюту 16 января
В Украине по состоянию на утро 16 января банки установили наличный курс гривны на уровне 40,2/40,65 грн (покупка/продажа). Среди больших банков самый высокий курс (на продажу) у ПУМБ – 41 грн. На покупку – у Ощадбанка, 40,25 грн.
На черном рынке же курс установился на уровне 40,45/40,56 грн. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.
Почем продают доллар в банках
Самый высокий курс на продажу среди больших украинских банков установил ПУМБ – 41 грн. За ним идут:
- Ощадбанк – 40,9 грн;
- Укргазбанк, Укрэксимбанк – по 40,7 грн;
- Райффайзен Банк – 40,6 грн;
- ПриватБанк – 40,3 грн.
Какой курс установили банки на покупку валюты
Покупают же дороже всего доллары в Ощадбанка – по 40,25 грн. Далее следуют:
- Укргазбанк, Укрэксимбанк – по 40,2 грн;
- Райффайзен Банк – 40,15 грн;
- ПУМБ – 40 грн;
- ПриватБанк – 39,8 грн.
В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
Каким будет курс 16-22 января
По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине с 16 по 22 января не превысит 41 грн. Более того, неизменным он может остаться и до конца января – однако при условии сохранения поддерживающих гривню важных факторов:
- стабильной учетной ставки НБУ на уровне 25%;
- стабильного официального курса валют;
- существенной макрофинансовой помощи;
- роста золотовалютных резервов на 1,9% в декабре;
- валютных поступлениях от работы "зернового коридора";
- сокращения темпов инфляции;
- баланса между спросом и предложением на наличную валюту.
Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.
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