Банки установили новый курс доллара: сколько заплатим за валюту

В Украине банки установили на 11 февраля курс доллара на уровне 39,3-39,85 грн/$ (если вы продаете) и при 39,8-40,65 грн/$, если вы покупаете валюту. При этом ситуация на выходных значительно не изменится.

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Об этом говорится в данных банковских учреждений. Один из самых низких курсов – у ПриватБанка. Установлены следующие цены на валюту:

Приватбанк – 39.3/39.8 грн/$

Ощадбанк – 39.85/40.65 грн/$

Укрэксимбанк – 39.7/40.2 грн/$

Как говорится в прогнозе "Минфина", минимальная стоимость доллара при продаже 11-12 февраля составит 39,7 грн/$. При этом при покупке валюты придется заплатить около 40 грн/$.

"А по евровалюте в эти дни большинство пунктов обмена валют финкомпаний установят следующие ценники по покупке/продаже евро: прием в пределах 42,30 – 42,55 грн и продажа – от 42,60 до 43,00 грн", – говорится в прогнозе.

В целом, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе причин для резкого изменения стоимости валюты нет. НБУ имеет достаточные резервы, также новые нормативы обязали увеличить и резервы банков. Однако до окончания полномасштабной войны также нет причин для значительного укрепления курса гривни.

Эксперты считают, что стоимость доллара уже никогда не вернется на уровень до полномасштабной войны. Единственная возможность компенсировать девальвацию гривни – постепенный рост уровня заработных плат в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, украинцам не следует ожидать "довоенного" курса в 28,7 грн/доллар. Однако и опасаться резкого падения гривни также не стоит.

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