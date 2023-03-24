Банки в Украине установили новый курс доллара: где выгоднее всего

Утром 24 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,1/38,6 грн. Это на 10 коп. дешевле в покупке и на 8 коп. – в продаже, чем днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили в Укрэксимбанке – 38,2 грн, а также Ощадбанке и Райффайзен Банке – по 38,15 грн. Самый низкий – в Универсал Банке, 37, 3 грн, а также OTP Bank – 37 грн.

Дороже всего продают американскую валюту в OTP Bank– 39 грн, а также Ощадбанке – 38,9 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, 38,3 грн, а также Универсал Банке – 38,5 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,36/38,48 грн. Это:

на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 3 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс будет в апреле

По словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, есть большой шанс, что в апреле гривня продолжит укрепляться. По его прогнозу, в следующем месяце курс составит 38-38,5 грн/доллар.

Среди позитивно влияющих на украинскую валюту факторов эксперт выделил стартующую посевную. "Аграрии активно продают урожай прошлого года, добавил эксперт, а также продают свои запасы валюты, чтобы обеспечить посевную. "Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели", – объяснил Паращий.

Также он подчеркнул, что многое будет зависеть от "зернового коридора". Так, если будут какие-то неожиданно плохие новости по поводу "зернового соглашения", то у гривни могут быть определенные проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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