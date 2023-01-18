Банки пересчитали курс доллара в Украине: сколько стоит валюта

По состоянию на утро 18 января наличный курс доллара в Украине установился на уровне 40,1/40,6 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем, на покупку валюта подешевела на 5 коп.На продажу же осталась на том же уровне.

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На черном рынке курс установился на уровне 40,4/40,49 грн. По сравнению с утром 17 января:

на покупку он снизился на 5 коп.;

на продажу – на 7 коп.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс в банках

Среди больших банков самый большой курс на продажу установил ПУМБ – 41 грн. Далее идут:

Ощадбанк – 40,85 грн;

Укргазбанк – 40,7 грн;

Укрэксимбанк – 40,65 грн;

Райффайзен Банк – 40,55 грн;

Универсал Банк – 40,5 грн;

ПриватБанк – 40,3 грн;

OTP Bank – 40 грн.

Покупает же дороже всего Ощадбанк – по 40,25 грн. За ним следуют:

Укргазбанк – 40,2 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 грн;

Райффайзен Банк, ПУМБ – по 40 грн;

ПриватБанк – 39,8 грн;

Универсал Банк – 39,2 грн;

OTP Bank – 39 грн.

В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Бизнес ожидает ослабления гривни

Согласно результатам опроса НБУ, в 2023 году украинский бизнес ожидает ослабления гривни. Так, к его концу прогнозируется курс в 42,59 грн/доллар – при том, что в III квартале 2022 года этот показатель составлял 41,93 грн.

Также значительно снизилось количество тех, кто ожидает курс доллара в рамках 38-40 грн – вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL, оо словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине с 16 по 22 января не превысит 41 грн. Более того, таким он может остаться до конца января.

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