Украинцев ожидает новый курс доллара – опросы НБУ

Украинский бизнес ожидает ослабления гривни в 2023 году. Так, к его концу бизнес прогнозирует курс в 42,59 грн/доллар – при том, что в III квартале 2022 года этот показатель составлял 41,93 грн.

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Об этом сообщает НБУ. Отмечается: также значительно снизилось количество тех, кто ожидает курс доллара в рамках 38-40 грн – вдвое.

Какой наличный курс доллара 17 января

По состоянию на утро 17 января банки установили наличный курс доллара в Украине на уровне 40,15/40,6 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. меньше (и на покупку, и на продажу), чем было днем ранее.

Самый высокий курс на продажу среди больших банков установил ПУМБ – 41 грн (не изменился по сравнению с утром 16 января). За ним идут:

Ощадбанк – 40,85 грн (минус 5 коп.);

Укргазбанк, Укрэксимбанк – по 40,7 грн (не изменился);

Райффайзен Банк – 40,6 грн (не изменился);

ПриватБанк – 40,3 грн (не изменился).

На покупку самый высокий курс установил Ощадбанк – 40,25 грн (не изменился). Далее следуют:

Укргазбанк, Укрэксимбанк – по 40,2 грн (не изменился);

Райффайзен Банк – 40 грн (минус 15 коп.);

ПУМБ – 40 грн (не изменился);

ПриватБанк – 39,8 грн (не изменился).

В то же время некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс установился на уровне 40,45/40,56 грн (курс остался неизменным). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, оо словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине с 16 по 22 января не превысит 41 грн. Более того, таким он может остаться до конца января.

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