Президент США Джо Байден за несколько месяцев до того, как отменить санкции против оператора "Северного потока-2", получил деньги от российского лоббиста, сторонника газопровода Ричарда Берта. И хотя речь идет об относительно небольших суммах, это может считаться нарушением предвыборном обещании американского лидера.

Об этом сообщает американская газета New York Post. Берт пожертвовал 4000 долларов в октябре 2020 года. В марте того же года он потратил 10000 долларов на комитет политических действий Unite The County.

"Деньги от Берта не только нарушают предвыборное обязательство Байдена не принимать деньги от лоббистов, но и имеют особое значение, поскольку теперь он принимает непосредственное участие в лоббировании "Северного потока-2", – говорится в публикации.

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Берт заключил партнерские соглашения с пятью европейскими энергетическими компаниями: ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Формы раскрытия информации о лоббировании показывают, что Берт в настоящее время защищает интересы всех пятерых. Он занимается продвижением "Северного потока-2" и консультирует по поводу санкций.

"Когда Ричард Берт сделал пожертвование в Фонд победы Байдена, он не признал, что был зарегистрированным иностранным агентом и, следовательно, не имел права делать взносы", – сказал The Post представитель Национального комитета Демократической партии.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.