Байден может снять санкции против "Северного потока-2": СМИ раскрыли детали переговоров с Меркель

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди прочего политики обсудили возможность снятия санкций с "Северного потока-2". Немецкая сторона должна разработать пакетное решение, которое предусмотрит защиту интересов Украины: сохранит транзит российского газа.

Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае не удастся решить проблему по теме "Северного потока-2", – отметил источник газеты.

Стоит отметить, что подобную информацию также озвучило и издание The Economist. По их информации, CША введут автоматический механизм санкций против "Газпрома", если Кремль откажется от пятилетнего соглашения.

Соглашение гарантирует, что газ будет и в дальнейшем транспортироваться через Украину. Другой вариант– это грандиозные договоренности, по которым Америка отменит санкции в обмен на более широкие обязательства Германии по укреплению энергетической безопасности в Восточной Европе.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.