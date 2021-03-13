Окружения президента США Джо Байдена заявляет о том, что политик вместе со своей администрацией готовит новый пакет санкций для того, чтобы остановить "Северный поток-2". На такой шаг пойдут по требованию конгрессменов, они требуют помешать запуску проект пока не стало слишком поздно.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Рolitico. Высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности нового пакета санкций. Но чиновник сказал, что "мы продолжаем изучать организации, которые вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда предпримем необходимые последующие шаги".

Сенатор Тед Круз (штат Техас), который является соавтором положения в ежегодном законопроекте об обороне, требующего санкций в отношении организаций, поддерживающих строительство трубопровода, заявил:

"Если администрация Байдена будет колебаться, если они будут игнорировать закон, они превратят крупную внешнеполитическую победу Америки в крупную внешнеполитическую потерю и в бессрочный дар миллиардов долларов Владимиру Путину".

Аналитики считают, что худшим исходом для администрации Байдена будет – если санкции введут, а "Северный поток-2" все равно запустят. Первый высокопоставленный чиновник администрации президента США также отказался раскрыть подробности дипломатических переговоров администрации с Германией, но сказал, что они ясно дали понять Берлину, что Байден рассматривает трубопровод "как наглядный пример агрессивных действий России в регионе".

Но некоторые сенаторы выразили обеспокоенность по поводу обострения напряженности в отношениях с Германией путем применения агрессивных наказаний в отношении трубопровод. "Я думаю, что пока мы нацелены на российские активы, мы находимся в безопасности", – сказал сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут). "Сейчас не время создавать в отношениях с Европой большую трещину".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.