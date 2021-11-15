Сети АЗС могли вступить в сговор с "наследником" схем времен Януковича? В чем суть возможных махинаций

Чеки целого ряда сетей АЗС "зависают" по дороге от кассового аппарата к налоговой на месяцы, а иногда и вовсе могут пропадать. Ранее это обнаружили члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Парламентарии обратились в налоговую, но ситуация не изменилась – в некоторых сетях не отображается 45% чеков. А это может значить, что контролирующие органы не видят настоящие обороты заправок, а госбюджет из-за недоплаченных налогов может терять сотни миллионов гривен.

OBOZREVATEL провел собственное расследование и выяснил: АЗС, уличенные в возможных нарушениях, пользуются услугами одного информационного эквайера (передает данные из кассового аппарата в налоговую) – "Укркарт". Это компания скандального бизнесмена Алексея Омельяненко, которого обвинили в масштабных хищениях с "Укргазбанка".

О том, как может работать возможная схема уклонения от уплаты налогов и почему АЗС невозможно привлечь к ответственности, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Еще в 2013-м в Украине появились компании-посредники, которые занимаются эквайрингом. Информация из регистраторов расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) попадает не напрямую в налоговую, а сперва в такие прокладки. За это каждый владелец кассового аппарата платит по 1 грн в день.

Депутаты из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике заметили, что последнее время некоторые чеки в части АЗС "зависают" в таких компаниях-прокладках. И не на один-три дня, а на месяцы. Вполне возможно, что некоторая информация вовсе не доходит до налоговой.

"Мы обнаружили, что значительная часть чеков, в частности, АЗС KLO и Amic вообще не попадает в налоговую. Или попадает со значительной задержкой – вместо 72 часов могут быть внесены через несколько недель или даже месяцев. Так может быть из-за вмешательства в работу РРО (перепрограммирование таким образом, чтобы какая-то часть операций с наличными автоматически не учитывалась) или сговора эквайеров с продавцами топлива", – рассказывает член комитета Андрей Холодов.

Проще говоря, по версии депутата:

АЗС могут вступать в сговор с "прокладками", передают им информацию из кассовых аппаратов, а после чек просто "зависает". По закону эквайер не несет никакой ответственности за задержки в передаче данных. То есть даже если чек отобразится через год, никто за это отвечать не будет;

налоговая не получает данные, следовательно, обороты компании искусственно занижаются;

в результате данные о выручках АЗС налоговики не видят, бюджет страны может терять миллионы гривен ежемесячно.

Здесь стоит отметить, что ни Холодов, ни его комитет напрямую сети АЗС не обвиняют, а только отмечают: по какой-то причине у ряда сетей происходит задержка. А озвученная выше версия – возможное объяснение ситуации. Более того, АЗС обвинить и не удастся. Они передают информацию эквайеру в течение 72 часов, как и прописано в законе, а вот посредник по какой-то причине вовремя не отправляет данные налоговикам.

Проверить кассовые чеки можно на сайте Государственной налоговой службы. И результаты такой проверки показали, что не все чеки в базах фискалов отображаются. Члены налогового комитета обратились в ГНС. Там обещали с ситуацией разобраться, однако в результате четкого ответа, что произошло, не дали. Базовая версия – технический глюк. Так как эквайеры работают через НБУ, депутаты обратились и к регулятору. Однако Нацбанк тоже не смог назвать, по какой причине могут происходить такие задержки.

OBOZREVATEL обратился за комментариями в компании KLO и Amic. У каждой из них мы поинтересовались: с каким эквайером они сотрудничают, известно ли им о фактах задержки передачи чеков в налоговую и чем они могут это объяснить.

Предварительно, все эти компании проверила налоговая (это также подтверждается и в выступлении представителей ГНС на профильном комитете). Часть чеков, которую не отправляли даже к эквайеру (то есть, скорее всего, выдавали поддельные), обнаружили только в KLO.

На наши вопросы в пресс-службе компании ответили: "Соблюдение сроков отчетности перед органами фискальной службы лежит в зоне ответственности именно эквайера, а не ритейлера. Задержки с предоставлением чеков могут иметь место исключительно в связи с техническими сбоями кассовых систем. Однако соответствующие службы KLO на постоянной основе осуществляют мониторинг и постоянный контроль работы системы и оперативно реагируют, чтобы ни в коем случае не допустить задержки передачи чеков".

Вопрос о том, услугами какого эквайера пользуется компания, остался без ответа. В компании Amic на момент написания материала свой комментарий не предоставили.

Как стало известно OBOZREVATEL от участников рынка, в схеме может быть замешана еще одна сеть АЗС. Большинство из них пользуется услугами одного эквайера – "Укркарт". И вот здесь начинается самое интересное.

Компания принадлежит экс-главе "Партии регионов" в Киевсовете Алексею Омельяненко. Он широко известен благодаря своим схемам в "Укргазбанке", где он являлся одним из руководителей. Сейчас правоохранители вменяют ему кражу 100 млн грн. Связь с властью времен экс-президента Виктора Януковича позволила ему не только проводить махинации в финучреждении, но и собирать миллионы гривен с предпринимателей.

Возможно, эквайринг – еще один способ заработка, который достался со времен беглого "гаранта". Передача информации могла бы происходить и без посредников. Однако, на тот момент глава НБУ Сергей Арбузов и профильный министр Александр Клименко приняли другое решение. Вполне возможно, что сейчас эквайер Омельяненко нашел еще один способ заработка: не только собирать по гривне в день с кассового аппарата, но и продавать услуги "задержки" чеков.

И то, что сети АЗС, чеки которых "зависают", пользуются услугами одного и того же эквайера, только подтверждает – речь идет не о простом глюке, а о возможном сговоре между АЗС и недобросовестными информационными посредниками. Подробнее об эквайринге читайте в следующих материалах OBOZREVATEL.

Холодов, как и в целом профильный комитет Рады, неоднократно обращался в налоговую с просьбой отреагировать на возможные правонарушения. Фискалы отчитались о проделанной работе (письмо предоставлено народным депутатом).

По их данным:

в 2021-м на АЗС нашли нарушений на 473,2 млн грн;

только фактов торговли неучтенным топливом обнаружили на 178,9 млн грн;

также зафиксировали факты: не выдачи кассовых чеков, выдачи поддельных чеков.

Удалось также подтвердить, что из сети KLO в налоговую поступали не все чеки (говорится в письме). В связи с этим фискалы провели 7 проверок на АЗС. Оказалось, что информация о чеках отсутствовала в памяти РРО, предприятие оштрафовали на 74,7 тыс. грн.

А вот выявить сговор с эквайерами не удалось.

В комитете при этом утверждают, что на собственном опыте проверили: часть чеков появляется в системе с опозданием в несколько месяцев. А некоторые вообще не появляются, налоговая их не видит. С другой же стороны, налоговики не могут выполнять функцию правоохранителей. Для этого специально создали Бюро экономической безопасности.

Даже если окажется, что чеки задерживают из-за "технического глюка", этот факт лишает фискалов возможности проводить анализ, применять риск-ориентированные методы контроля. OBOZREVATEL уже писал о схемах эквайринга и требовал от депутатов рассмотреть возможность ликвидировать эти прокладки. Сейчас же необходимость от них избавиться назрела как никогда.

Продолжение следует...