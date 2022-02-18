AliExpress завален подделками и контрафактом: онлайн-магазин оказался в черном списке США

Торговое представительство США (USTR) внесло китайскую площадку AliExpress в список пиратских. Причина – существенное увеличение количества поддельных товаров. Также USTR включил в свой список китайский мессенджер WeChat.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Отмечается: WeChat, по утверждению Вашингтона, способствует существенному подделыванию и распространению товарных знаков.

Издание подчеркивает: согласно заявлению USTR, на платформе AliExpress, принадлежащей Alibaba Group Holding Ltd., наблюдается увеличение:

количества поддельных товаров, выдаваемых за оригиналы;

контрафактной продукции в целом.

Как отреагировали Alibaba и собственники WeChat

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В Alibaba заявили, что знают о проблемах защиты интеллектуальной собственности на своей платформе. А также выразили готовность "понять и решить" их.

"Мы с нетерпением ждем продолжения работы с правительствами, чтобы понять и решить все проблемы, связанные с защитой интеллектуальной собственности на наших платформах", – подчеркнули в компании.

В свою очередь, компания Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat, заявила о категорическом несогласии с решением USTR. Там подчеркнули, что вкладывают значительные ресурсы в борьбу с контрафактной продукцией и нарушением прав интеллектуальной собственности. Хотя и сообщили, что будут продолжать сотрудничать с USTR для решения этого вопроса.

Торговое представительство США ежегодно публикует список пиратских рынков. Главная цель – "повысить осведомленность общественности, помочь представителям рынка и правительствам расставить приоритеты в усилиях по обеспечению и соблюдению прав интеллектуальной собственности, защищаемых американскими предприятиями и их работниками".

По итогам 2021 года в списке USTR оказались 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. Среди них и известный в Китае онлайн магазин Pinduoduo, платформа Taobao и сервис облачного хранения Baidu.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черновицкой области украинца оштрафовали на 850 грн за купленный на торговой площадке AliExpress GPS-трекер (за $1). При этом он даже не использовал устройство, а штраф наложили из-за функции удаленной аудиозаписи.