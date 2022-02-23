Агрессия России против Украины может спровоцировать рост цен на еду во всем мире

Угроза вторжения российских войск в Украину может спровоцировать покупателей пшеницы, кукурузы и масла искать альтернативных поставщиков. По прогнозам аналитиков и трейдеров, это приведет к росту мировых цен на продовольствие.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что ситуацию усугубляют лидерские позиции Украины и РФ на рынке зерновых и масла. В частности, на эти страны приходится:

около 29% мирового экспорта пшеницы;

19% мировых поставок кукурузы;

80% мирового экспорта подсолнечного масла.

"Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства – Россией и Украиной, – вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки. Это повысит приближающиеся к многолетним максимумам мировые цены на продовольствие", – подчеркивают аналитики.

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По их словам, усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляют суда другим поставщикам. Они опасаются, что внезапная эскалация приведет к длительным задержкам.

"Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место", – говорится в материале.

В связи с этим, отмечается, трейдеры высказывают озабоченность, что военные действия могут спровоцировать борьбу импортеров за замену поставок из региона. И прежде всего, искать альтернативные источники будут покупатели из Ближнего Востока и Африки.

Последнее тем более важно, что именно эти регионы являются ключевыми покупателями пшеницы. В частности, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из РФ пришлось именно на них.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в случае вторжения России в Украину овощи и фрукты резко подорожают. При чем, для обоих стран.

Тем не менее, в экспертной среде уверены, что больше потерь понесет именно Россия: в ней и цены вырастут сильнее, и последствия для ее поставщиков окажутся более серьезными, чем для поставляющих овощи и фрукты Украине.