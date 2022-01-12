Альфа-Банк Украина открыл для всех раздел инвестиций в Sense SuperApp: пилот успешно завершен

Альфа-Банк Украина открыл специальный раздел "Инвестиции" в цифровом банке Sense SuperApp. Теперь все клиенты банка могут приобрести акции международных компаний, которые имеют высокий инвестиционный рейтинг. Ранее такой возможностью уже воспользовалось более 11 тыс участников пилотной группы.

За время пилотного периода, который длился с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года объем торгов составил более 18 млн грн. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовались акции Apple, Coca-Cola, Intel, Microsoft. Более 80% клиентов приобретали по 1-2 акции, средний чек по сделкам 9700 грн.

Напомним, что для инвестиций в ценные бумаги всего лишь необходимо:

- быть пользователем Sense SuperApp;

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- иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина;

- быть резидентом Украины старше 18 лет.

Преимущества инвестирования через Sense SuperApp:

- Доступное предложение. Установлен минимальный порог для инвестирования – от 1 акции (в среднем, стоимость одной акции около 4 000 грн. (эквивалент 150 долларов США).

- Честная цена. Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж (торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00).

- Отсутствие налоговых рисков. Банк выступает налоговым агентом клиента, налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций.

- Соответствие украинскому законодательству. Сделки проводятся в правовом поле Украины. Все расчеты осуществляются в гривне. Клиентам не нужно отправлять средства за границу. Акции допущены к обращению в Украине Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный депозитарий Украины подтвердил возможность учета таких акций в депозитарной системе Украины.

- Без комиссий: до 1 марта 2022 г. Банк не взымает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций.

- Без посредников. Клиенты заключают сделки по покупке акций напрямую с банком, без посредников.