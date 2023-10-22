ВСУ в первую очередь: в Днепре горожане призвали оставить НДФЛ в местных бюджетах

21 октября в Днепре состоялась акция "Деньги на ВСУ", где горожане призвали центральную власть покинуть военный НДФЛ местным бюджетам. Только так община города сможет и дальше самостоятельно оказывать большую и нужную помощь военным.

Об этом сообщил портал "Наше місто".

Украинцы сомневаются, что после ряда коррупционных скандалов, всколыхнувших общество в последнее время, украинцы сомневаются, что перенаправленные средства действительно будут эффективно использовать именно для защиты страны.

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Напомним, в стране продолжается бурная дискуссия по внесенному в ВР правительственному законопроекту 10037. Им Кабмин под руководством премьера Шмыгаля в частности предлагает без всякой альтернативы отобрать у местных общин военный НДФЛ – налог на доходы физлиц, находящийся именно в местные бюджеты. Вместо этого правительство стремится в разы усилить финансирование некоторых министерств, вроде Минстратегпрома или Госспецсвязи, о существовании которых люди на местах даже не предполагают.

Днепряне требуют оставить военный НДФЛ общинам, которые смогут в дальнейшем помогать защитникам Украины. Ведь на фронте несут службу конкретные люди из конкретных городов и общин, постоянно нуждающихся в разноплановой помощи. И именно общины могут адресно и эффективно оказывать такую помощь.

"Я считаю, сейчас нужно максимально помогать ВСУ, чтобы был мир. "Военный" налоговый ресурс должен остаться в общинах", - сказал руководитель благотворительного фонда "Снайпер" Юрий Лавров.

Напомним, что Днепр постоянно оказывает разнообразную помощь военным подразделениям, защищающим Украину на передовой. Еженедельно на фронт отправляется помощь на десятки миллионов гривен. Общий же объем расходов из городского бюджета на обеспечение наших защитников необходимой техникой и снаряжением, а также на строительство защитных сооружений, ликвидация последствий прилетов уже превысил 3,5 млрд гривен.